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Семь косуль и два кабана стали жертвами браконьеров в Пензенской области

16:43 | 12.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Группа браконьеров убила семь косуль и двух кабанов в Мокшанском районе Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 12 января.

Семь косуль и два кабана стали жертвами браконьеров в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Минувшей ночью [...] сотрудниками охотничьего надзора Минлесхоза Пензенской области совместно с сотрудниками полиции, производственными охотничьими инспекторами на территории Мокшанского района выявлен и пресечен вопиющий факт браконьерства. Установлено, что группой лиц добыто семь особей косуль и две особи кабана», — сказано в тексте.

«Круг виновных лиц установлен, проводится проверка», — добавляется в сообщении.

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