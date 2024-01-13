В Иссинском районе в ДТП пострадали три человека Происшествия

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Renault Megane» и «ГАЗ», которое произошло на 344 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 12 января.

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Как следует сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения, отечественным автомобилем управлял водитель 1960 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Renault Megane» — женщина 1985 года рождения и девочка 2008 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель [...] после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.