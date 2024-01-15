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В Чемодановке при пожаре в частном доме погибли три человека, в том числе ребенок

09:28 | 15.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара, который произошел в частном жилом доме в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 14 января.

В Чемодановке при пожаре в частном доме погибли три человека, в том числе ребенок

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, площадь пожара составила 81 кв. метр, дом выгорел по всей площади.

«Обнаружено трое погибших: женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения», — сказали в ведомстве, добавив, что также при пожаре пострадала девочка 2020 года рождения, ее спасла мать.

На место пожара выезжал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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