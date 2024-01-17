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В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

13:48 | 17.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в Каменке Пензенской области.

В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что рано утром 16 января 2024 года в доме на улице Набережной в городе Каменке произошло возгорание. В жилом помещении обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в жилой комнате», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

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