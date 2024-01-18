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По факту частичного обрушения пола в подъезде дома на улице Аустрина в Пензе начата доследственная проверка

10:30 | 18.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома на улице Аустрина в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту частичного обрушения пола в подъезде дома на улице Аустрина в Пензе начата доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что проведен осмотр места происшествия, приняты меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в доме.

«В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников управляющей компании, будут установлены причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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