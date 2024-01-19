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В Каменском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

17:01 | 19.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Renault Sandero», «ГАЗель» и «Hyundai Grand Starex», которое произошло на 217 км дороги «Тамбов — Пенза» в Каменском районе Пензенской области в минувший четверг, 18 января.

В Каменском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «Renault Sandero» находилась женщина 1952 года рождения, «ГАЗелью» управлял мужчина 1984 года рождения, минивэном — водитель 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Renault Sandero» – мужчина 1952 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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