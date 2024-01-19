В Каменском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека Происшествия

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Renault Sandero», «ГАЗель» и «Hyundai Grand Starex», которое произошло на 217 км дороги «Тамбов — Пенза» в Каменском районе Пензенской области в минувший четверг, 18 января.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем «Renault Sandero» находилась женщина 1952 года рождения, «ГАЗелью» управлял мужчина 1984 года рождения, минивэном — водитель 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Renault Sandero» – мужчина 1952 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.