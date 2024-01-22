В Кузнецком районе в ДТП пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Omoda C5» и «Нива» в Кузнецком районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 740 км федеральной трассы М5 «Урал» 20 января, за рулем иномарки находилась женщина 1981 года рождения, отечественным автомобилем управлял мужчина 1961 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-212140» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир «Omoda C5» – женщина 1987 года рождения, пассажир «ВАЗ-212140» – мужчина 1972 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.