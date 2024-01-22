В Шемышейке следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 73-летней женщины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома в Шемышейке Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 20 января 2024 года в одной из квартир дома на улице Дзержинского в рабочем поселке Шемышейка произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело женщины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.