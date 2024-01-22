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В Пензе сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя «BMW X5», который врезался в световую опору и скрылся

17:58 | 22.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции нашли и привлекли к административной ответственности водителя автомобиля «BMW X5», который врезался в световую опору в Октябрьском районе Пензы, после чего скрылся с места ДТП.

В Пензе сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя «BMW X5», который врезался в световую опору и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Накануне на телефон дежурной части Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что у дома №3 на улице Генерала Глазунова в городе Пензе водитель автомобиля «BMW X5» допустил наезд на световую опору, после чего с места происшествия скрылся. Очевидец сообщил, что водитель вел себя неадекватно, и указал направление движения его автомобиля. Ближайший экипаж дорожно-патрульной службы незамедлительно направился на место происшествия. Недалеко от места ДТП сотрудниками ДПС был обнаружен автомобиль, схожий по ориентировке. В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель автомобиля «BMW X5» был задержан, им оказался мужчина 1990 года рождения, житель города Пензы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области в понедельник, 22 января.

В нем добавляется, что в отношении мужчины составлены административные материалы за оставление места ДТП, за повреждение технических средств организации дорожного движения, а также за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до 3,5 лет», — отмечается в сообщении.

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