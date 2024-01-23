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В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека, в том числе подросток

11:41 | 23.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Kalina», «Isuzu» и «Lada Vesta», которое произошло на 675 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в минувший понедельник, 22 января.

В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека, в том числе подросток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, отечественными автомобилями управляли мужчины 1978 и 1991 годов рождения, за рулем иномарки находился водитель 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Lada Kalina» – мальчик 2007 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель и пассажир «Lada Vesta» – женщина 1981 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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