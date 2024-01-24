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Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области

09:39 | 24.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Hyundai Solaris» и двух грузовиков в Мокшанском районе Пензенской области.

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 373 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» вечером в минувший вторник, 23 января.

«В результате происшествия водитель «Hyundai Solaris» – мужчина 1972 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажиры — женщины 1985 и 1986 годов рождения — получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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