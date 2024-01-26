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Под Пензой столкнулись «Kia Rio» и «Volkswagen Transporter», пострадали три человека

11:09 | 26.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Kia Rio» и «Volkswagen Transporter», которое произошло на 10 км дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» вечером в минувший четверг, 25 января.

Под Пензой столкнулись «Kia Rio» и «Volkswagen Transporter», пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем первой иномарки находилась женщина 1977 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Volkswagen Transporter» получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель и пассажир «Kia Rio» – девушка 1997 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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