В Бессоновском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 1 февраля 2024 года в доме на улице Нагорной в селе Кижеватово Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки», — сказала собеседница агентства.