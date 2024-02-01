В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 58-летнего мужчины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Кронштадтской в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 1 февраля 2024 года в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Кронштадтской в Пензе, произошло возгорание. В комнате обнаружено тело мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. [...] По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электрической розетки, очаг возгорания находился на кухне», — сказала собеседница агентства.