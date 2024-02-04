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В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

10:28 | 04.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 4 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 70-летнего мужчины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме на улице Пушанина в Пензе.

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 3 февраля 2024 года в квартире на втором этаже дома на улице Пушанина в Пензе произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело мужчины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг возгорания находился в спальной комнате», — сказала собеседница агентства.

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