В Городищенском районе начата проверка по факту смерти двух человек при пожаре Происшествия

Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти двух человек при пожаре, который произошел в частном доме в селе Старые Турдаки Городищенского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 4 февраля 2024 года в доме на улице Первомайской в селе Старые Турдаки Городищенского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружены тела 66-летнего мужчины и 65-летней женщины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг пожара находился в месте расположения печи, оборудованной газовой горелкой», — сказала собеседница агентства.