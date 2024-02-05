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В Нижнеломовском районе столкнулись «Toyota Camry» и «КамАЗ», два человека погибли

13:44 | 05.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Два человека погибли, один госпитализирован в результате столкновения легкового автомобиля «Toyota Camry» и грузовика «КамАЗ» с полуприцепом, которое произошло на 504 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 4 февраля.

В Нижнеломовском районе столкнулись «Toyota Camry» и «КамАЗ», два человека погибли

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1992 года рождения, грузовым автомобилем управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Toyota Camry» – мужчина 1993 года рождения скончались на месте, еще один пассажир этого автомобиля – молодой человек 1998 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель «КамАЗа» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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