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Полиция разыскивает водителя автомобиля, который оторвал заправочный пистолет на АЗС в Пензе и уехал

14:50 | 06.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 6 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля, который оторвал заправочный пистолет на АЗС в Пензе и скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя автомобиля, который оторвал заправочный пистолет на АЗС в Пензе и уехал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел на заправке на улице 65-летия Победы ночью 1 февраля.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на одной из автозаправочных станций допустил отрыв топливо-заправочного пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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