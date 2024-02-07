В Нижнеломовском районе столкнулись «ГАЗель Next» и большегруз, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Два автомобиля — «ГАЗель Next» и «Scania» с полуприцепом — столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 560 км федеральной трассы М5 «Урал» 6 февраля, «ГАЗелью» управлял мужчина 1977 года рождения, за рулем большегруза, который после удара съехал в кювет и врезался в дерево, находился мужчина 1997 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Scania» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.