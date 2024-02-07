Женщина, госпитализированная вместе с тремя другими пострадавшими в ДТП на трассе в Пензенской области, скончалась в больнице Происшествия

Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Женщина 1978 года рождения, госпитализированная вместе с тремя другими пострадавшими в ДТП, которое произошло на 551 км федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области 6 февраля, скончалась в больнице.

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«Предварительно установлено, что 6 февраля [...] произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21150» под управлением водителя – мужчины 1974 года рождения и автомобиля «ГАЗ», которым управлял водитель – мужчина 1977 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-21150» — мужчина 1985 года рождения и две женщины 1975 и 1978 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Позднее женщина 1978 года рождения скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону в среду, 7 февраля.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.