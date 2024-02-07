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В Никольске следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины при пожаре

17:50 | 07.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 7 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти пожилой женщины при пожаре, который произошел в частном доме в Никольске Пензенской области.

В Никольске следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 6 февраля 2024 года в доме на улице Володарского в городе Никольске произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 89-летней женщины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — сказала собеседница агентства.

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