В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе Происшествия

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Пожилая женщина получила травмы в результате падения в троллейбусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел около дома №39 на улице Суворова в минувший вторник, 13 февраля.

«Предварительно установлено, что [...] водитель троллейбуса «УТТЗ» – женщина 1984 года рождения допустила падение пассажира – женщины 1937 года рождения. В результате происшествия пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.