В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе
Печать
Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Пожилая женщина получила травмы в результате падения в троллейбусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел около дома №39 на улице Суворова в минувший вторник, 13 февраля.
«Предварительно установлено, что [...] водитель троллейбуса «УТТЗ» – женщина 1984 года рождения допустила падение пассажира – женщины 1937 года рождения. В результате происшествия пассажир получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.