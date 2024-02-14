В Белинском районе столкнулись «Mazda 6» и грузовик «Volvo», водитель легковушки госпитализирован Происшествия

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Mazda 6» и грузовик «Volvo» с полуприцепом столкнулись в Белинском районе Пензенской области, водитель японской иномарки госпитализирован.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 182 км дороги «Тамбов — Пенза» 13 февраля, легковушкой управлял мужчина 1958 года рождения, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mazda 6» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.