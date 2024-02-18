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После пожара в Пачелмском районе обнаружено тело мужчины

09:20 | 18.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 18 февраля 2024. PenzaNews. Тело мужчины 1961 года рождения обнаружено после пожара в неэксплуатируемом здании на улице Центральной в деревне Первомайской Пачелмского района Пензенской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

После пожара в Пачелмском районе обнаружено тело мужчины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в минувшую субботу, 17 февраля, в 8.54.

«Сгорели потолочные перекрытия на площади 150 кв. метров и потолок между первым и вторым этажами на площади 90 кв. метров неэксплуатируемого дома», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что на тушение пожара привлекались три единицы техники и 14 человек личного состава.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы.

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