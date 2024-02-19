В Мокшанском районе в ДТП пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Mazda 3», «ГАЗ» и «Lada Vesta», которое произошло на 587 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 18 февраля.

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Как следует сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1972 года рождения, автомобилем «ГАЗ» управлял мужчина 1964 года рождения, за рулем «Lada Vesta» была девушка 1997 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Lada Vesta», пассажиры «Mazda 3» — юноша 2003 года рождения и девушка 1995 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, девочка 2020 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.