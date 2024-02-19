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В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

18:37 | 19.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в дачном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «40 лет Октября» в Пензенском районе.

В Пензенском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 18 февраля 2024 года в доме в садоводческом товариществе «40 лет Октября» на территории Пензенского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело, по предварительным данным, 70-летнего хозяина дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

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