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В результате пожара в Пензенском районе погиб мужчина

13:30 | 24.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 24 февраля 2024. PenzaNews. Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в селе Покрово-Березовка Пензенского района Пензенской области, по данному факту организована проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В результате пожара в Пензенском районе погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 23 февраля 2024 года в доме по улице Сельской в селе Покрово-Березовка Пензенского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 40-летнего мужчины. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что причина пожара будет установлена в ходе проверки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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