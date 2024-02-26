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В Липлейке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

09:14 | 26.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в селе Липлейка Спасского района Пензенской области.

В Липлейке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил ночью 25 февраля.

«Выгорел изнутри дом на площади 120 кв. метров. Обнаружены двое погибших — мужчины 1975 и 1982 годов рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что из-за сильного ветра существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, однако благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных она была предотвращена.

«На тушение пожара привлекались три единицы техники и семь человек личного состава. Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — добавили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

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