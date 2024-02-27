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Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении мужчины в яму в Пензе

10:08 | 27.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ организована после размещения в СМИ информации о мужчине, который упал в выкопанную коммунальщиками яму на улице Суворова в Пензе.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о падении мужчины в яму в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В региональных СМИ размещена информация о падении мужчины в котлован ночью 23 февраля 2024 года в городе Пензе. По данному факту [...] организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в связи с устранением коммунальной аварии около одного из домов на улице Суворова в городе Пензе была выкопана яма, в которую ночью 23 февраля 2024 года упал 35-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая квалифицированная помощь. Угрозы его жизни и здоровью не имеется», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время последствия коммунальной аварии устранены, яма засыпана.

«Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

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