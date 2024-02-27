Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка на улице Московской в Пензе и скрылся Происшествия

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил подростка напротив дома №133А на улице Московской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 19 февраля в 14.00.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – юношу 2009 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.