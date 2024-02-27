04:51:19 Среда, 28 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка на улице Московской в Пензе и скрылся

16:52 | 27.02.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 февраля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил подростка напротив дома №133А на улице Московской в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил подростка на улице Московской в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 19 февраля в 14.00.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – юношу 2009 года рождения, после чего с места скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Читайте также
В Беково в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, предъявившего поддельное водительское удостоверение Жительница Самары похитила из магазина в Пензе бритвенные станки на сумму более 15 тыс. рублей, возбуждено дело
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Никольском районе в ДТП пострадала женщина
В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Липлейке при пожаре в частном доме погибли двое мужчин
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама