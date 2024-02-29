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В Пензе водитель легковушки сбил двух пешеходов

11:42 | 29.02.2024 | Происшествия

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Пенза, 29 февраля 2024. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-211540» сбил двух пешеходов в Первомайском районе Пензы.

В Пензе водитель легковушки сбил двух пешеходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 28 февраля в 19.20 напротив дома № 20А на улице Экспериментальной водитель автомобиля «ВАЗ-211540» – мужчина 1958 года рождения допустил наезд на двух пешеходов — молодых людей 2001 года рождения. В результате происшествия один из юношей получил телесные повреждения и был госпитализирован, второй молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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