В Сердобске в ДТП пострадали три человека Происшествия

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Kalina» и «ВАЗ-21140», которое произошло на улице Гагарина в Сердобске Пензенской области в минувший четверг, 29 февраля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем «Lada Kalina» находилась девушка 2005 года рождения, «четырнадцатой» управлял молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21140» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель и пассажир «Lada Kalina» – девушка 2005 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.