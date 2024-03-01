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В Камешкирском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

19:20 | 01.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Русский Камешкир Пензенской области.

В Камешкирском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 29 февраля 2024 года в одном из домов на улице Гагарина в селе Русский Камешкир Камешкирского района произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 75-летнего хозяина дома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

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