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Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на женщину в Кузнецке

19:37 | 01.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована после размещения в СМИ информации о нападении собаки на женщину в городе Кузнецке Пензенской области.

Следователи организовали проверку по информации в СМИ о нападении собаки на женщину в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В кузнецком межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о нападении собаки на женщину на улице Железнодорожной в городе Кузнецке. В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.

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