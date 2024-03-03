Прокуратура начала проверку по факту пожара на территории мебельного цеха и комплекса магазинов в Кузнецке Происшествия

Кузнецк, 3 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура города Кузнецка Пензенской области начала проверку по факту пожара на территории мебельного цеха и комплекса магазинов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, 2 марта 2024 года около 13.40 произошло возгорание мебельного цеха ИП Саранцева С.А. В дальнейшем пожар перекинулся на ТЦ «Мосты» по улице Белинского города Кузнецка и комплекс магазинов «Хамелеон», «Печки лавочки» и мотосалон», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности мебельного цеха, комплекса магазинов, ТЦ «Мосты», а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым прибываем людей», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.