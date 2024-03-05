В Каменском районе «Нива» врезалась в стену здания, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Автомобиль «Нива» врезался в стену здания в Каменском районе Пензенской области, пострадали три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Тамбовской в селе Батрак 4 марта, за рулем находился мужчина 1965 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21213» и его пассажир – мужчина 1938 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир этого автомобиля – женщина 1965 года рождения после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.