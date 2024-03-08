Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Пензенской области Происшествия

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП с участием двух легковушек и грузовика, которое произошло на 602 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувший четверг, 7 марта.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Kia Rio» под управлением мужчины 1999 года рождения, «DAF» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1967 года рождения, и «Lada Granta», которой управлял мужчина 1966 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Kia Rio» – женщина 1964 года рождения скончались на месте, пассажиры — молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1994 и 1991 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель и пассажир «Lada Granta» – женщина 1972 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.