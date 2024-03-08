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В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб

13:45 | 08.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Один человек погиб в результате ДТП с участием легковушки и двух грузовиков, которое произошло на 132 км дороги «Тамбов — Пенза» в Белинском районе Пензенской области в минувший четверг, 7 марта.

В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Lada Priora», за рулем которой находился мужчина 1982 года рождения, «Renault Premium» с полуприцепом под управлением водителя 1973 года рождения и «ГАЗон Next», которым управлял мужчина 1990 годов рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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