В Белинском районе столкнулись легковушка и два грузовика, один человек погиб Происшествия

Пенза, 8 марта 2024. PenzaNews. Один человек погиб в результате ДТП с участием легковушки и двух грузовиков, которое произошло на 132 км дороги «Тамбов — Пенза» в Белинском районе Пензенской области в минувший четверг, 7 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Lada Priora», за рулем которой находился мужчина 1982 года рождения, «Renault Premium» с полуприцепом под управлением водителя 1973 года рождения и «ГАЗон Next», которым управлял мужчина 1990 годов рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Priora» от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.