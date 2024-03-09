По факту гибели двоих человек при пожаре в Пензе организована проверка Происшествия

Пенза, 9 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двоих человек при пожаре в доме на улице Ермака в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 7 марта 2024 года в доме по улице Ермака в городе Пензе произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 69-летнего и 63-летнего мужчин. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что очаг возгорания находился в месте расположения печи в помещении кухни.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчин и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.