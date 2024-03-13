В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Renault Logan» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Никольском районе Пензенской области, пострадали два человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 44 км дороги «Городище — Никольск — Ночка» 12 марта, за рулем находился мужчина 1969 года рождения.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир – девушка 2003 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.