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В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека

12:07 | 13.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Renault Logan» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Никольском районе Пензенской области, пострадали два человека.

В Никольском районе опрокинулась легковушка, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 44 км дороги «Городище — Никольск — Ночка» 12 марта, за рулем находился мужчина 1969 года рождения.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажир – девушка 2003 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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