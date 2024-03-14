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Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка в одном из образовательных учреждений Пензы

16:05 | 14.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 14 марта 2024. PenzaNews. Следователи начали проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика в одном из образовательных учреждений Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка в одном из образовательных учреждений Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области организовано проведение процессуальной проверки по факту травмирования 10-летнего мальчика в одном из образовательных учреждений Пензы. Ребенок госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении.

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