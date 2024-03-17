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В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

19:29 | 17.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 17 марта 2024. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 48-летнего мужчины при пожаре, который произошел в многоквартирном доме в Сердобске Пензенской области.

В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что сегодня утром в квартире на четвертом этаже дома на улице Ленина в городе Сердобске произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг возгорания находился в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — сказано в тексте.

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