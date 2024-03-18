12:18:27 Понедельник, 18 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области

В Пензе опрокинулась легковушка, пострадали три человека

11:52 | 18.03.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Lada Granta» врезался в дорожный знак, съехал в кювет и опрокинулся в Октябрьском районе Пензы, пострадали три человека.

В Пензе опрокинулась легковушка, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Аустрина поздно вечером 17 марта, за рулем находился мужчина 1991 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Lada Granta» – девушка 1996 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще один пассажир этого автомобиля – юноша 2007 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 26 нетрезвых водителей В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено против жителя Камешкирского района, который незаконно хранил порох В Сердобске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
В Сердобске при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Масленицей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама