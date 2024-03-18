В Пензе опрокинулась легковушка, пострадали три человека Происшествия

Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Легковой автомобиль «Lada Granta» врезался в дорожный знак, съехал в кювет и опрокинулся в Октябрьском районе Пензы, пострадали три человека.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на улице Аустрина поздно вечером 17 марта, за рулем находился мужчина 1991 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Lada Granta» – девушка 1996 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. Еще один пассажир этого автомобиля – юноша 2007 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.