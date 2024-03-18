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В Пензе в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика пострадали пять человек

12:13 | 18.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 18 марта 2024. PenzaNews. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса «Fiat Ducato» и грузовика «MAN», которое произошло на 623 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы поздно вечером в минувшее воскресенье, 17 марта.

В Пензе в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика пострадали пять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, микроавтобусом управлял мужчина 1976 года рождения, за рулем грузового автомобиля находился мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир «Fiat Ducato» – молодой человек 2000 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще три пассажира — мужчина 1975 года рождения, мальчик 2018 года рождения и женщина 1992 года рождения — после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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