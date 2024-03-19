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По факту гибели женщины при пожаре в Канаевке начата проверка

13:16 | 19.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели женщины при пожаре в квартире дома на улице Солнечной в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели женщины при пожаре в Канаевке начата проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 18 марта 2024 года в одной из квартир двухквартирного дома по улице Солнечной в селе Канаевка Городищенского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело хозяйки домовладения. По имеющейся информации, женщина проживала одна. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что очаг возгорания находился в жилой комнате.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении», — отмечается в тексте.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

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