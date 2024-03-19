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В Пензе организована проверка по факту гибели женщины при пожаре

18:10 | 19.03.2024 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели пожилой женщины в результате пожара в квартире дома на улице Воровского в Пензе.

В Пензе организована проверка по факту гибели женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 18 на 19 марта 2024 года в квартире на первом этаже дома по улице Воровского в городе Пензе произошло возгорание. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело женщины. По имеющейся информации, она проживала одна. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что очаг возгорания находился на кухне.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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