На трассе в Пензе столкнулись две иномарки и «ГАЗель», пострадали два человека Происшествия

Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобилей «Opel Zafira», «Ford Focus» и «ГАЗель», которое произошло на 628 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы в минувший вторник, 19 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, иномарками управляли мужчины 1962 и 1980 годов рождения, за рулем «ГАЗели» находился мужчина 1995 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Opel Zafira» – мужчина 1985 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, еще один пассажир этого автомобиля – мужчина 1989 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.