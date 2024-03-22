02:34:32 Суббота, 23 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе организована проверка по факту обнаружения в Арбековском лесу тела мужчины, числившегося пропавшим без вести

11:03 | 22.03.2024 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения в Арбековском лесу тела 34-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести.

В Пензе организована проверка по факту обнаружения в Арбековском лесу тела мужчины, числившегося пропавшим без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 20 марта 2024 года на территории Арбековского леса обнаружено тело 34-летнего мужчины, числившегося без вести пропавшим с 9 марта. В ходе осмотра тела погибшего каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Читайте также
В Наровчатском районе выявлена незаконная рубка сухостойных деревьев Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Лунинского района
Уголовное дело возбуждено против жителя Каменского района, который незаконно хранил дома порох «Ростелеком» построил оптическую сеть в Золотаревке
Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании памятника «Проводы» в Пензе Пензенец приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство знакомого
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама