В Пензе организована проверка по факту обнаружения в Арбековском лесу тела мужчины, числившегося пропавшим без вести Происшествия

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Ленинскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения в Арбековском лесу тела 34-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 20 марта 2024 года на территории Арбековского леса обнаружено тело 34-летнего мужчины, числившегося без вести пропавшим с 9 марта. В ходе осмотра тела погибшего каких-либо повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.