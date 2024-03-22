В Пензе столкнулись легковушка и «ГАЗель», пострадали три человека Происшествия

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Три человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2114» и «ГАЗели», которое произошло на Гагаринском путепроводе в Пензе днем в пятницу, 22 марта.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, легковушкой управлял молодой человек 2003 года рождения, за рулем «ГАЗели», которая от удара опрокинулась, находился мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗель», водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» – молодой человек 2001 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.