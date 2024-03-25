В Кузнецком районе в ДТП пострадали пять человек Происшествия

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате столкновения легковых автомобилей «Hyundai Solaris» и «Renault Latitude», которое произошло на 745 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 24 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем первой иномарки находился мужчина 1994 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения и после осмотра был отпущен. Пассажир этого автомобиля – женщина 1998 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля «Renault Latitude» – девушка 2007 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир – женщина 1974 года рождения после осмотра была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.